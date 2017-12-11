العلم الإسرائيلي في ألمانيا ” خط أحمر “

برلين(صدى):

أكد مسؤولون في ألمانيا، أن حرق العلم الإسرائيلي اعتراضًا على قرار جعل القدس عاصمة لإسرائيل، يُمثل خرقًا لمبادىء الدستور، واصفين إياهم بالـ ” معادين للسامية “.

وأوضح المسئولون أن ألمانيا لن تتساهل مع هذه الانتهاكات، ولن يتم ترخيص سوى المظاهرات السلمية، مشيرين إلى أن الحماية التي يكفلها الدستور لحق التظاهر سوف تسقط تلقائيًا عن كل من تسوّل له نفسه إساءة استخدام حرية التعبير وحرق الأعلام أو زرع بذور الفتنة في ألمانيا.