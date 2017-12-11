استمرار ” المربعانية ” 39 يوما .. و 4 مناطق تسجل درجة ” دون الصفر “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، منذ أيام، عن دخول الكتلة الهوائية الباردة للمملكة؛ التي تعمل على خفض درجات الحرارة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، وكذلك المناطق الواقعة في الوسط.

وقالت الهيئة: ” تتأثر مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة انخفاضاً ملموساً، بحيث يتوقع أن تنزل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق شمال المملكة، وهي: تبوك، والجوف، والشمالية وحائل “.

وأضافت: ” تمتد الكتلة الهوائية الباردة إلى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة، ويصاحب ذلك الانخفاض نشاط في الرياح السطحية، المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتصل سرعتها إلى أكثر من 45 كيلومتراً في الساعة “.

وأوضح علماء المناخ أن المربعانية – أي بداية دخول الأجواء شديدة البرودة – ، دخلت المملكة بالفعل في السابع من ديسمبر الحالي، وتستمر لمدة 39 يوماً، تقسم إلى ثلاثة أجزاء.

وأشاروا إلى أن القسم الأخير من المربعانية – الفترات الأولى من فصل الشتاء – وتسمى ” برد الانصراف ” ؛ تسجل درجات حرارة دون الصفر المئوي، وتتساقط الثلوج ، وعدد أيامها 13 يوماً، تبدأ في الثاني من شهر يناير المقبل، وحتى الخامس عشر من الشهر نفسه.

يذكر أن، الكتلة الهوائية الباردة بدأت منذ السادس من ديسمبر الحالي؛ وقد دهمت المناطق الوسطى والشرقية أمس الأحد.