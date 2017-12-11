بالفيديو.. رجل يضرب نفسه بالعصا ليعلم ابنه درسا

بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب صيني يعلم ابنه درسا غريبا لن ينساه، وظهر الأب وهو يتحدث مع الشاب عن سبب أخذ هاتفه المحمول إلى المدرسة واللعب به قبل أن يقرر معاقبة نفسه لعدم تربية ابنه جيدا، ويبدأ بضرب نفسه بواسطة عصا.

وقامت شقيقة الشاب بتصوير الفيديو، حيث ادعى أن المدرس أخبره بإحضار الهاتف معه إلى المدرسة،

ويمكن رؤية الشاب يبكي عندما ركع والده أمامه على الأرض وبدأ بجلد ظهره بالعصا.

