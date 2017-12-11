مقتل 53 من مليشيات الحوثي في غارات للتحالف العربي
قصفت قوات التحالف العربي، اليوم الاثنين، مواقع عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية، في جبهات الساحل الغربي لليمن.
وأكدت مصادر يمنية على أن غارات التحالف العربي أسفرت عن مقتل 53 من مليشيات الحوثي الإيرانية.
وواصلت القوات اليمنية الشرعية، الساعات الماضية تقدمها في الحديدة، وخاضت معارك عنيفة مع جماعة الحوثي، أسفرت عن هروب وانهيارات كبيرة بصفوف الحوثيين ، واستسلام العشرات.
hasan[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 27 دقيقة
اذا لم تكن الضربات الجوية بشكل مستمر وعنيف ستطول حتما هذه الحرب وستكون لها انعكاسات خطيرة علي السعودية الضربات الجوية ستوتي ثمارها وتحسم المعركة بشكل سريع