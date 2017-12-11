مقتل 53 من مليشيات الحوثي في غارات للتحالف العربي

فهمي محمد(صدى):

قصفت قوات التحالف العربي، اليوم الاثنين، مواقع عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية، في جبهات الساحل الغربي لليمن.

وأكدت مصادر يمنية على أن غارات التحالف العربي أسفرت عن مقتل 53 من مليشيات الحوثي الإيرانية.

وواصلت القوات اليمنية الشرعية، الساعات الماضية تقدمها في الحديدة، وخاضت معارك عنيفة مع جماعة الحوثي، أسفرت عن هروب وانهيارات كبيرة بصفوف الحوثيين ، واستسلام العشرات.