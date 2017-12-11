بالصور.. اندلاع حريق في إحدى مدارس الرياض

حمود العنزي(صدى):

نشب صباح اليوم الإثنين، جنوب العاصمة الرياض، حريق مضخة خلاطة أثناء عملها بصب الخرسانة في أحد المباني المجاورة، والذي لا يبتعد سوى أمتار قليلة عن مبنى المدرسة الحادية والسبعين بالعزيزية.

واندلعت النيران في المبنى المدرسي، مما تسبب في حدوث انفجار قوى في الإطارات، الأمر الذي أثار حالة من الذعر والخوف بين أوساط طالبات ومنسوبات المدرسة، وحدوث حالة من الإغماء وإخلاء بعض الطالبات من قبل أولياء أمورهن.

وباشرت فرق من هيئة الدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر، ومندوب من التعليم الموقع، الواقعة، وتم إخماد الحريق، وإسعاف طالبتين في الموقع أصيبتا بحالة إغماء.

ولم تفد التقارير بأي إصابات تستدعى نقلها للمستشفى وأن جميعها تم علاجها في الموقع.

