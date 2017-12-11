6 طرق يستخدمها الإرهابيون لتكوين الكتائب الإجرامية

علي القحطاني(صدى):

أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ” اعتدال ” ، الطرق التي يستخدمها الإرهابيون لتكوين ” الكتائب الإجرامية ” ، و ” الجيوش الإلكترونية ” ، وتدريبها لتغزو العالم جهلا وتطرفا، وذلك عن طريق تحويل الفضاء السيبيري “الإلكتروني”، من ساحة فضائية لا محدودة إلى ساحة فوضى شاملة.

وقال مركز ” اعتدال ” عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ” الفضاء السيبيري أو الفضاء الإلكتروني ساحة فضائية لا محدودة، ترك الإرهابيون جانبها المشرق وتمكنوا من توظيفها، فخلقوا الفوضى الشاملة وكونوا كتائبهم الإجرامية ودربوها لتغزو العالم جهلا وتطرفا ” .

وأضاف المركز ” كيف وظف الإرهابيون الإنترنت لتكوين جيوشهم ” ذاكرا لطرق الغزو كالآتي:

1- تحريف المفاهيم والمعتقدات الدينية

يعتمد الإرهابيون إلى تحميل النصوص ما لا تحتمل من الدلالة، والإيمان ببعض النصوص وتجاهل البعض الآخر.

2- تكفير المجتمع

يوظف الإرهابيون الإنترنت مسألة التكفير كإحدى أخطر أدواتهم المهددة للأمن الاجتماعي.

3- مقاومة السلطة والخروج عنها

4- التعبئة وتجنيد إرهابيين جدد

5- التخطيط والتنسيق لشن هجمات

يوظف الإرهابيون الإنترنت لشن الهجمات عبر غرف الدردشة أو البريد الإلكتروني، مثلما حدث في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر.

6- إعطاء التعليمات لصناعة القنابل .