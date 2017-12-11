للمرة الثانية.. أكبر ” نصَاب ” في العالم يتعرَض للنصب في مصر
تعرَض جوردن بيلفورت، أشهر محتال في مجال سوق الأعمال في العالم، إلى الاحتيال في مصر عندما ذهب إليها لإعطاء محاضرة في مجال البورصة، ضمن مؤتمر يُدعى ” نهضة رائدي الأعمال ” ، الذي تنظمه أكاديمية الاتجاه.
وقال ” بيلفورت ” في تدوينة له عبر موقع ” فيس بوك ” : ” هذا أمر عاجل لكل أصدقائى ومعجبينى في مصر والدول المحيطة، مرة أخرى اكتشفت أن منظم الحفل الذي كان مقررًا أن اتحدث فيه في استاد القاهرة بتاريخ 16 ديسمبر ليس سوى شخص محتال “.
وأضاف بيلفورت: ” إلى أي شخص اشترى تذاكر المحاضرات، أريدك أن تعرف أنا لن أتحدث في هذا الحدث، لقد اختفى منظم الحفل دون أن يدفع أتعابي أو يحجز تذاكر السفر الخاصة بي، لذا اشتريت تذاكر السفر، حاولوا تعقب هذا الرجل والإيقاع به، خذوا أموالكم فورا “.
وطالب الصحافة المصرية أن يتحدثوا عن الأمر لتوصيل، قائلًا: ” كلما تحدثتم عن الأمر كلما قلت الأموال التى سيستطيع هذا الرجل تبديدها قبل القبض عليه “.
الماسة الزرقاء[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 54 دقيقة
😂😂😂😂ماحد يغلب المصري في النصب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6571 ] نشر منذ 48 دقيقة
هههههههههههههه. ألمصارايه عــتاويه مــــحدِن يقدر ينصب عـــلاهم .
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لإأنــــهم هـُــم مَــــن إختَــرَع ألنَــــــــصب .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6571 ] نشر منذ 46 دقيقة
.. ألمصاريه .. 😊.
رااايق[ عدد التعليقات: 3096 ] نشر منذ 40 دقيقة
جاي تبيع الماء في حارة السقايين * أكلها اللحين **
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أو يمكن تكون أنت ويااااه عـ الخط وزي ماقالوا ( مبروم على مبروم ما يبرمش ) ** هع هع
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وسلم لي على زكية زكرياااا ههههههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2102 ] نشر منذ 14 دقيقة
واحد راح مصر ووضع في جيبه قطعة كالذهب مقلده ولفها بقصدير وقال اختبر النشالين في مصر-وجلس أسبوع ماحد نشله-وجلس في المطعم مع مصريين وقال انا اسمع انه في نصابين ونشالين كثير عندكم وانا لي أسبوع في جيبي حتة دهب ماإتنشلت-رد عليه واحد قال أصلا اللي باعك الذهب نصاب دا فالصوا دحنا اخدناها وكشفنا عليها ورجعناها في جيبك بس اللفه مش مثل اول بتاعتها -لو حاب تلفها من جديد-