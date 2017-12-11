للمرة الثانية.. أكبر ” نصَاب ” في العالم يتعرَض للنصب في مصر

متابعات(صدى):

تعرَض جوردن بيلفورت، أشهر محتال في مجال سوق الأعمال في العالم، إلى الاحتيال في مصر عندما ذهب إليها لإعطاء محاضرة في مجال البورصة، ضمن مؤتمر يُدعى ” نهضة رائدي الأعمال ” ، الذي تنظمه أكاديمية الاتجاه.

وقال ” بيلفورت ” في تدوينة له عبر موقع ” فيس بوك ” : ” هذا أمر عاجل لكل أصدقائى ومعجبينى في مصر والدول المحيطة، مرة أخرى اكتشفت أن منظم الحفل الذي كان مقررًا أن اتحدث فيه في استاد القاهرة بتاريخ 16 ديسمبر ليس سوى شخص محتال “.

وأضاف بيلفورت: ” إلى أي شخص اشترى تذاكر المحاضرات، أريدك أن تعرف أنا لن أتحدث في هذا الحدث، لقد اختفى منظم الحفل دون أن يدفع أتعابي أو يحجز تذاكر السفر الخاصة بي، لذا اشتريت تذاكر السفر، حاولوا تعقب هذا الرجل والإيقاع به، خذوا أموالكم فورا “.

وطالب الصحافة المصرية أن يتحدثوا عن الأمر لتوصيل، قائلًا: ” كلما تحدثتم عن الأمر كلما قلت الأموال التى سيستطيع هذا الرجل تبديدها قبل القبض عليه “.