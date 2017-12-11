” تعليم الرياض ” يحدد ضوابط صارمة للتقاعد المبكر

حمود العنزي(صدى):

قامت الإدارة العامة للتعليم بالرياض، اليوم الأثنين، بتحديد مواعيد التقاعد المبكر والنظامي للعام الدراسي 1439/1440هـ.

وألزم تعليم الرياض برفع أسماء البالغين السن النظامي وهو 60 عام، أي مواليد 1379، من معلمين ومعلمات وموظفين وموظفات أوموظفين وموظفات أو عمال على بندر الأجور، إلا من تجاوز سن 65 عام ولازال قادرًا على العمل.

وأكد أنه سيكون التقديم على تاريخ التقاعد المبكر من خلال برنامج ” فارس ” ، مضيفًا أن ترك العمل سيكون بإنهاء الخدمة في تاريخ 1/11/1439هـ ويكون موعد التقديم على التقاعد من تاريخ 1/3/1439هـ إلى تاريخ 26/4/1439هـ ومن يتجاوز طلبه التاريخ المحدد فسيقبل تقاعده في نهاية العام الذي يلي عام التقديم.

وطالب بتقديم خطاب من الهيئة الطبية العامة لمن لديه مرض ويرغب في ترك التدريس للعجز الصحي .

وشدد تعليم الرياض على عدم استقبال أو رفع طلبات إنهاء الخدمة ” التقاعد المبكر، الاستقالة ” ، لشاغلي الوظائف التعليمية ورقياً والتقديم خلال برنامج ” فارس “.