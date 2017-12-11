الوزارات تغلق حساباتها استعدادا لميزانية العام الجديد

علي القحطاني(صدى):

تغلق مختلف الوزارات والمصالح الحكومية ميزانياتها وحساباتها، بنهاية عمل يوم الخميس المقبل، بناءا على تعليمات وزارة المالية، وذلك استعدادا لميزانية العام الجديد 2018.

وتستمر الوزارات بقبول أوامر الدفع الخاصة بالرواتب للشهر الثاني عشر، وأوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية السنة المالية الحالية.

ودعت الوزارات إلى سرعة إيداع كافة الأرصدة النقدية الموجودة لدى أمناء الصناديق وأرصدة الحسابات الخاصة لدى مؤسسة النقد.