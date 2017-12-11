عمومية ” ساسكو ” تناقش توزيع الأرباح والمكافآت ديسمبر الحالي

عادل الحربي(صدى):

تعقد الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ” ساسكو ” ، اجتماع الجمعية العمومية في الـ24 من ديسمبر الحالي.

ودعت الشركة المساهمين لحضور الاجتماع، الذي يتضمن التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين حتى نهاية العام المالي 2018.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية والتصويت على تحديث السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

يُذكر أن الشركة لم توزع أرباحًا عن عام 2016 وكانت وزعت أرباحًا نقدية عن عام 2015 بواقع 5 % ما يعادل 0.5 ريال للسهم.