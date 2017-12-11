صيدليات جدة ما زالت تخلو من أدوية السكري

نايف السالم(صدى):

اشتكى العديد، من خلو مراكز الرعاية الصحية في جدة، من أدوية السكري، التي وعدت الوزارة بتوفيرها في المناطق المختلفة، استمرارًا لأزمة الدواء منذ أسابيع.

من جانبهم، أكدو القائمين على الصيدليات بأرجاء المحافظة، أنهم موعودون بوصول الأدوية في أسرع وقت ممكن، لكن حتى الآن لم يصل شيء، مؤكدين أنه لا يوجد موعد محدد تم تحديده لتوفير الأدوية.

من جانبه، أكد متحدث وزارة الصحة مشعل الربيعان، أن أدوية السكري متوفرة، قائلًا: ” إن حصل نقص في أي مستشفى أو مركز صحي يمكن التواصل مع الرقم 937 والإبلاغ عن ذلك ” .