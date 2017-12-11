رد رسمي من البحرين على زيارة وفد ” هذه هي البحرين ” لإسرائيل
أكدت وكالة الأنباء البحرينية، أن وفد جمعية ” هذه هي البحرين ” الحقوقية – الذي زار إسرائيل – لا يمثل جهة رسمية؛ وإنما يمثل الجمعية فقط.
وقالت الوكالة أن ” الوفد الذي ضم في عضويته بعض الأجانب المقيمين بالمملكة من ديانات مختلفة، لا يمثل أي جهة رسمية، وقام بتلك الزيارة بمبادرة ذاتية .”
وأوضحت الوكالة أيضا، أن ” الجمعية قامت بهذه الزيارة بناءا على مبدأ التعايش السلمي، حيث يمثل هذا المبدأ أسلوب تعامل لمملكة البحرين وسمة مجتمعها، وأن المملكة تهدف دائما لزيارة الأماكن الدينية المقدسة سواء الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية في مختلف أنحاء العالم “.
يذكر أن أثيرت موجة غضب من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيارة وفد من البحرين لإسرائيل والقدس المحتلة.
خليجي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
جميع الزيارات للكيان الصهيوني ما كانت لتتم لو لا موافقة وبتشجيع الجهات الحكومية
الناس مش أغبياء.
تحياتي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6570 ] نشر منذ 1 ساعة
. والله إن زيارة ألقدس في إسرائيل أبرك من زيارة ألفلسطيزين .
زائر[ عدد التعليقات: 955 ] نشر منذ 1 ساعة
لعبة التعايش السلمي اوصلتكم الي حضن التشيع و الطائغيه و قتل مواطنين بتهمة الارهاب .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6570 ] نشر منذ 1 ساعة
. هـــــــــــم باعــوا بلادهم لليهـــــود حسبي الله ولعنته عــــلاهم .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6570 ] نشر منذ 1 ساعة
. وبعد ماباعوا فلسطين جاو عندنا وغثونا غثاهم الله .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6570 ] نشر منذ 1 ساعة
هــــــــــم أخبَث شعب خَلَقه الله سبحانه . عساه ياخذهم أجمعين .
رااايق[ عدد التعليقات: 3096 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله **