رد رسمي من البحرين على زيارة وفد ” هذه هي البحرين ” لإسرائيل

المنامة(صدى):

أكدت وكالة الأنباء البحرينية، أن وفد جمعية ” هذه هي البحرين ” الحقوقية – الذي زار إسرائيل – لا يمثل جهة رسمية؛ وإنما يمثل الجمعية فقط.

وقالت الوكالة أن ” الوفد الذي ضم في عضويته بعض الأجانب المقيمين بالمملكة من ديانات مختلفة، لا يمثل أي جهة رسمية، وقام بتلك الزيارة بمبادرة ذاتية .”

وأوضحت الوكالة أيضا، أن ” الجمعية قامت بهذه الزيارة بناءا على مبدأ التعايش السلمي، حيث يمثل هذا المبدأ أسلوب تعامل لمملكة البحرين وسمة مجتمعها، وأن المملكة تهدف دائما لزيارة الأماكن الدينية المقدسة سواء الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية في مختلف أنحاء العالم “.

يذكر أن أثيرت موجة غضب من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيارة وفد من البحرين لإسرائيل والقدس المحتلة.