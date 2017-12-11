بالصور.. اتفاقية تعاون بين جمعيتي ” معين ” و ” واعي ” بالباحة

أحمد الزهراني(صدى):

أبرمت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة الباحة ( معين ) اليوم اتفاقية تعاون مشتركة مع جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (واعي) الذي يهدف إلى بناء تعاون مثمر بين الطرفين يُنفذ من خلاله مشروعات وبرامج في منطقة الباحة من أجل خدمة المجتمع بمختلف فئاته ويتم بموجب هذه الاتفاقية وفي ضوء نجاح تطبيقاتها وتحقيقها لأهدافها

وأوضح رئيس مجلس الإدارة بجمعية ( معين ) الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الباقي بأن الإتفاقية نصّت على استثمار الجهود والطاقات المتوفرة لدى الطرفين لخدمة الجانب الاجتماعي والخيري في المجتمع.

وأكّد طرفا المذكرة أن هذه الاتفاقية تأتي إيماناً منهما بالدور الوطني والاجتماعي للطرفين وتحقيقاً للتكامل بينهما، وتهدف إلى تحقيق المشاركة في تطوير العمل التطوعي والاجتماعي المتمثل في تشارك الخبرات والبرامج ، والإسهام في نجاح برامج كل طرف بما يحتاجه من خبرات من الطرف الآخر أو من تجهيزات قد تساهم في إنجاح برامج الطرف الأخر، إضافة لتطوير العاملين في كلا الطرفين وقد مثّل جمعية ( معين ) الدكتور عبدالله عبدالعزيز الباقي ومثل جمعية ( واعي ) الأستاذ : سعد بن أحمد الخدري.

