5 مفاهيم مغلوطة عن أمراض تهدد صحة الإنسان

متابعات(صدى):

يعتقد البعض أن هناك الكثير من الأمراض خاصة بفئة بعينها عن فئة أخرى، ولكن معظم هذه المفاهيم مغلوطة، فمثل الاعتقاد بأن الرجل لا يصاب بمرض سرطان الثدي، أو أن مرض هشاشة العظام خاص بالنساء فقط، أو أن فيروس داء فقدان المناعة المكتسبة الإيدز، يصيب الشباب أكثر بسبب مغامرتهم الجنسية.

سرطان الثدي

لا يقتصر المرض على النساء فحسب، ولا ينمو الورم في ثدي النساء فقط، فيصاب الرجل مثله مثل المرأة تماما ولا يتعرف على ذلك إلا في أوقات متأخرة بسبب اعتقاده بأنه بعيد كل البعد عنه.

هشاشة العظام

أظهرت بعض الإحصائيات أن الرجال يصابون بهذا المرض بكثرة، نافية اقتصار المرض على فئة النساء فقط.

الإيدز

ارتفع خطر الإصابة بمرض الإيدز لدى جيل ما فوق الخمسين في أوروبا، بسبب العلاقات الجنسية غير الآمنة.

حمى الضنك

يعاني ما يقارب 400 مليون شخص من حمى الضنك سنويا، وفق المنظمة العالمية للصحة.

السكتة القلبية

ارتفع عدد الوفيات لدى الكثير من النساء اللواتي يقل عمرهن عن 55، بسبب أمراض القلب و الأوعية الدموية.