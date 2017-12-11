الحوثي تبدأ في ” غسيل مخ ” قيادات المؤتمر

فهمي محمد(صدى):

عقد عبد العزيز بن حبتور، رئيس حكومة الانقلاب بصنعاء، أمس الأحد، لقاءً موسعاً مع الوزراء، بحضور شخصيات محسوبة على حزب المؤتمر الشعبي ومنها اللواء جلال الرويشان نائب بن حبتور لشؤون الأمن والدفاع، وهشام شرف ” الخارجية ” ، ومحمد بن حفيظ ” الصحة ” ، وعلي القيسي ” الإدارة المحلية ” ، وعلي أبو حليقة ” شؤون النواب والشورى “.

ورجحت وسائل إعلام استمرار وجود محمود جليدان ” الاتصالات ” ، والشيخ حسين حازب ” التعليم العالي ” ، واللواء محمد العاطفي ” الدفاع ” ، تحت الإقامة الجبرية، إذ أنهم غابوا عن الاجتماع.