منظمة التجارة العالمية تبدأ مناقشة المستقبل

بوينس آيرس(صدى):

يبدأ المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية اليوم الإثنين، في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، أعماله ومناقشاته وسط أجواء أزمة.

وأكد المدير العام للمنظمة البرازيلي روبرتو ازيفيدو في مؤتمر صحافي مع افتتاح المؤتمر، ثقته في المنظمة.

وقال “أؤمن بهذا النظام، ليس لأنه يتسم بالكمال بل لأنه أساسي وهو الأفضل المتوفر لدينا”.

وأشار إلى أن منظمة التجارة العالمية سمحت بتجنب “سياسات حمائية أحادية الجانب وحروب اقتصادية محتملة وكارثة اقتصادية”. وكان قد صرح قبل أن يتوجه الى بوينوس آيرس، أن هذا المؤتمر “لن يكون سوى مرحلة إضافية باتجاه تحرير التجارة”.