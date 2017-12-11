” تعليم نجران ” يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد

راشد آل شريه(صدى):

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران, أمس باليوم العالمي لمكافحة الفساد, وذلك بمقر الإدارة.

وتضمن الحفل عروضاً مرئية بمشاركة بعض الأقسام الإدارية، وعدد من المسرحيات الهادفة التي قدمتها مدارس المنطقة، وزاوية صورة وتعليق.

كما تم خلال الحفل مناقشة ترسيخ قيم النزاهة والشفافية عبر البرامج والفعاليات الثقافية الداعية إلى مكافحة الفساد بشتى صوره ونبذه من خلال تطبيق مبادئ الدين الإسلامي، وتعزيز القيم الأخلاقية في المحافظة على الممتلكات العامة وطريقة تفعليها بالمدارس والإدارات ومكاتب التعليم.