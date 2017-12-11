مستشفى بحائل تنهي معاناة عشريني يزن 210 كيلو

علي العنزي(صدى):

نجح الفريق الطبي بمركز جراحة وأمراض السمنة بمستشفى الملك خالد بحائل، في إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 22 عامًا من سمنة مفرطة، بوزن يصل إلى 210 كيلو جرام.

وأجرى الفريق الفحوصات اللازمة، ليلجأ في النهاية إلى عملية تكميم للمعدة بالمنظار الجراحي، باستخدام تقنية المناظير المتقدمة.

وتكللت العملية بالنجاح، ليغادر المريض المستشفى بصحة جيدة، وتم خسارة 30 كيلو جرامًا، ومن المقرر أن يستمر في تطبيق برامج التغذية الصحية المقدمة له حتى يصل للوزن المناسب.

يُعَد مركز أمراض وجراحة السمنة بمنطقة حائل، أول مركز متخصّص لأمراض وجراحة السمنة بالمنطقة الشمالية، واستقبل المركز منذ تأسيسه أكثر من 5000 مراجع، وتمّ إجراء 162 عملية ناجحة خلال العام الماضي بمعدل 6 عمليات أسبوعياً.