الطماطم تقي من سرطان الثدي

متابعات(صدى):

يساعد تناول الخضروات والفواكه على الحد من الإصابة بالأمراض ، وتعد الطماطم من أفضل المواد المضادة للأكسدة التي تقي من الكثير من الأمراض، كما أن لها فوائد عديدة لاحتوائها على عدد من المغذيات نباتية مفيدة للصحة تتمثل بعض فوائد الطماطم في التالي :

تحتوي حبة الطماطم على 22 سعره حرارية و1.5 غرام من الألياف ، وغرام واحد من البروتين ، و 4.8 غرامات من الكربوهيدرات فهي تعطي أحساسا بالشبع ولا تزيد الوزن .

كما تحتوي الحبة الواحدة أيضا على 292ملغ من البوتاسيوم الذي يفيد القلب والعظام والعضلات وتوازن السوائل ، كما توفر 20% من احتياج الجسم للفيتامينات ، وتوفر أيضا 17 ملغ من فيتامين سي كما تحتوي على الكاروتين وهو احد أنواع فيتامين ” أ “.

وتعمل الطماطم المطبوخة أو الصلصة على الحماية من سرطان الثدي والمبيض وتقوي العظام أيضا ، وتزود الجسم بعديد من مضادات الأكسدة مثل الليكوبين ، وبيتاكاروتين ، وتوكوفيرول وفيتامين اي ، وعدد من المغيات النباتية ومجموعة من الكاروتينات .

يحتاج الجسم ما لا يقل عن 7 حبيات من الطماطم أسبوعيا لكي يتوفر في جسمه الفيتامينات ومضادات الأكسدة وكل العوامل التي تساعد على الوقاية من الأمراض . وتساعد الأكسدة على الوقاية من السرطان و تقليل خطر الجذور الحرة وتقليل مظاهر الشيخوخة .