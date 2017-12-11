بالفيديو.. موقف غريب لسيدة مع سمكة قرش

كانبرا(صدى):

تمكنت سيدة أسترالية تٌدعى ريني جاردنر ، من أصطياد سمكة قرش ضخمة وأحضرته للشاطئ من أجل المرح .

وظهرت ريني في مقطع فيديو متداول وهي تُقبل السمكة التي يمكن أن يصل طولها ثلاثة أمتار، ووزنها 454 كيلو جرام، وصرح الصيادون بصحبة المرأة أنهم حصلوا على أكثر مما توقعوا هذا العام خاصة بشاطئ جولدن كوست الذي أصبح ممتلئا بأسماك القرش.

يذكر أن أسماك القرش يتم أخذ عينة منها ومواصفاتها لدراستها ثم تطلق في المياه مرة أخرى.