بالفيديو.. موقف غريب لسيدة مع سمكة قرش
تمكنت سيدة أسترالية تٌدعى ريني جاردنر ، من أصطياد سمكة قرش ضخمة وأحضرته للشاطئ من أجل المرح .
وظهرت ريني في مقطع فيديو متداول وهي تُقبل السمكة التي يمكن أن يصل طولها ثلاثة أمتار، ووزنها 454 كيلو جرام، وصرح الصيادون بصحبة المرأة أنهم حصلوا على أكثر مما توقعوا هذا العام خاصة بشاطئ جولدن كوست الذي أصبح ممتلئا بأسماك القرش.
يذكر أن أسماك القرش يتم أخذ عينة منها ومواصفاتها لدراستها ثم تطلق في المياه مرة أخرى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39657 ] نشر منذ 1 ساعة
يقولون ان سمكة القرش قالت للعجوز :
,, اتركيني واغنيك ,, واطلقتها العجوز ..
,, بعد كذا ماصرحت العجوز ويش الغناة اللي جتها ، ماتبي تعلم اظنها خايفه من الضرايب ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6562 ] نشر منذ 58 دقيقة
سبحان الله . شــــــي جمـــــيل جــــــداً .