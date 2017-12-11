موريتانيا تستضيف الخميس مؤتمرا حول السيرة النبوية بمشاركة 24 دولة

نواكشوط(صدى):

تستضيف موريتانيا المؤتمر الدولى للسيرة النبوية الذى تبدأ فعالياته يوم الخميس المقبل وتستمر ثلاثة أيام بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط بمشاركة وفود وممثلى 24 دولة.

وجاء فى بيان للتجمع الثقافى الإسلامى فى موريتانيا وغرب إفريقيا اليوم الاثنين ، أن المؤتمر سيشهد مشاركة كوكبة من العلماء والمفكرين وقادة الرأى من أربع وعشرين دولة إسلامية ومن أقليات مسلمة من أوروبا وأمريكا، وأن الموضوع الرئيسى للمؤتمر هو ” قيم الاعتدال والوسطية وفق المنهج النبوي”

وأشار البيان إلى أن المؤتمر يعقد تحت رعاية الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز وسيحضره الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.

ويشارك فى المؤتمر نخبة من المهتمين بنصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبتدارس سيرته الغراء من خلال جلساته العلمية.