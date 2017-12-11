صحفي يكتشف لعبة خطيرة في المملكة.. كادت تودي بحياة طفل

علي القحطاني(صدى):

بعد تعرض طفل لابتلاع قطعتين من لعبة مغناطيسية، طالب الكاتب الصحفي فهد الأحمدي وزارة التجارة بمنع استيراد هذه اللعبة التي انتشرت مؤخرا بين الأطفال.

بدأت الواقعة مع اكتشاف زوجته التي تعمل جراحة مناظير، عند إجراء الأشعة على احد الأطفال أنه ابتلع قطعتين من هذه اللعبة المغناطيسية، وتوقفت في أمعائه، لدرجة أنه بات يصعب استخراجها بالمنظار أو خروجها بشكل طبيعي، نظرا لسماكة القطعتين، وأن الحالة أصبحت تستدعي عملية جراحية مفتوحة.

وأرفق الأحمدي صورة من الأشعة التي أجريت للطفل.