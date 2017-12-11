163474 مراجعا لمستشفيات ” صحة الرياض “

طلال الغامدي(صدى):

قدمت مستشفيات ” صحة الرياض ” خدماتها الطبية والعلاجية لـ163474 مراجعاً وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر ربيع الأول الجاري.

وأبانت صحة الرياض أن أقسام الطوارئ استقبلت 82579 حالة، فيما راجع أقسام العيادات ما مجموعه 80895 حالة, كما أجريت فيها 557 عملية جراحية طارئة و476 عملية مجدولة، وتم استقبال 464 حالة ولادة طبيعي و157 قيصري، وإجراء 5245 عملية غسيل دم كلوي، بينما أجرت المستشفيات التابعة لـ “صحة الرياض” 449 عملية لجراحة اليوم الواحد خلال نفس الفترة.