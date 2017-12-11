موقف محرج لـ ” خديجة الوعل ” عبر ” تويتر ” 

أماني الغامدي(صدى):

وقعت الإعلامية السعودية خديجة الوعل، في موقف محرج بعد تعرضها لموجة سخرية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعد إعلانها عن طلبها لمذيعة تليفزيونية، ولم تحدد المذيعة أي شروط متعلقة بالخبرات والكفاءة، مكتفية فقط بتحديد العمر وأن تكون متفرغة لبرنامج تلفزيوني.

ودونت ” الوعل ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: مطلوب مذيعة سعودية عمرها لايقل عن 21 ولايزيد عن 27 سنة متفرغة لبرنامج تلفزيوني لإرسال cv ع الايميل”.

انهالت بعدها التعليقات الساخرة، كون الوعل، لم تحدد أي شروط متعلقة بالشهادات والخبرات والكفاءة، المفترض أنها من المقومات الأساسية للعمل في المجال التليفزيوني. واتجه البعض إلى نقد المذيعة، وذلك بسبب تركيزها على عامل العمر فقط، مؤكدين أن هناك من يمتلك الموهبة للحصول على هذه الوظيفة.