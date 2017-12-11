مهرجان نسائي للمشي بعنوان ” للصحة نمشي ” الجمعة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ينطلق يوم الجمعة القادم مهرجان المشي الأول للعائلة على مستوى مكة المكرمة تحت عنوان ” للصحة نمشي ” بمنتزه الردف السياحي بالطائف.

وأوضح المشرف العام على المهرجان الدكتور علي بن حسن الزهراني أن المهرجان يهدف بالدرجة الأول إلى تشجيع أفراد المجتمع وتحديداً النساء على ممارسة الرياضة التي من شأنها الوقاية والحد من الإصابة بالأمراض المزمنة, لدعم جهود المملكة وقيادتها الرشيدة للوصول إلى رؤية 2030 وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي تسهم فعليا في تحسين الصحة العامة لأجيال المستقبل.

وأشار الدكتور الزهراني إلى أن المهرجان يتضمن إقامة مهرجان للمشي يشرف على تنظيمه فريق التغيير المتكامل النسائي الذي يضم مدربات متخصصات كما أن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة بأجنحة المعارض المشاركة بالمهرجان بالإضافة إلى مشاركة الفرق الإسعافية التي تضم أطباء وفنيين ومسعفين وإسعافات, مشيراً إلى أن هناك جانب ترفيهي للأسرة والمرأة والطفل وجوائز وهدايا للزوار , كما يضم المهرجان أجنحة للرسم الحر يشارك به فريق يلا سوا وأيضا مشاركة الفرق التطوعية والمتطوعين بالتنظيم والتوجيه للزوار والمتابعة الإسعافية الميدانية للزوار .

وأبان الدكتور الزهراني أن التسجيل بمهرجان المشي للنساء سيكون عبر الرابط https://goo.gl/forms/0ShKMfB3ZuCURcc22 أو في يوم المهرجان بالبوابة رقم 6 بمنتزه الردف, كما سيكون هناك محطات للاستراحة والمياه والعصائر والإسعاف والمتابعة السريرية للمشاركات بالمشي.