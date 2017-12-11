شخص يكتشف حقيقة زوجته الكارثية بعد 5 سنوات زواج بالبحث عبر ” جوجل “

نورة الشهري(صدى):

اكتشف زوج أسترالي أن زوجته بعد 5 سنوات من الزواج قد أخفت عنه أمرا في منتهى الخطورة حول جرائم قامت بها، وفي مصادفة دفعه إليها الفضول للبحث عن اسم زوجته الأمريكية على محرك البحث ” جوجل ” اكتشف ما لم يكن يتوقعه وهو أن زوجته ” قاتلة مهووسة ” .

وكان أندرو موراي، تعرّف على بروك لين كروز البالغة من العمر 38 عامًا عبر الإنترنت واتفق معها على الزواج، وانتقلت إلى أستراليا إلا أنه لاحظ هوسها بعلم الجريمة وقصص القتلة المتسلسلين، وتصرفاتها الغريبة التي أدت إلى إنهاء علاقتهما قبل فترة وجيزة، لكنه وفي انتظار ورقة الطلاق منها بعد أن غادرت إلى الولايات المتحدة، اكتشف ارتباطها بعدة جرائم، وسارع للإبلاغ عنها لدى السلطات الأسترالية والأميركية بسبب تزويرها لأوراقها الثبوتية، وفقا لموقع “إرم الإخباري”.

اتُّهمت كروز، مؤخرًا، بارتكاب جريمة قتل مروّعة بحق جارتها الحامل وخطف طفلها، واشتبه بعلاقتها بمقتل سافانا جريويند، البالغة من العمر 22 عامًا والتي عُثر على جثتها ملفوفة بالبلاستيك في نهر بولاية ““مينيسوتا”.