بعد وصولها لـ 15.7 دولار.. عملة ” بيتكوين ” تعطل بورصة شيكاغو

شيكاغو (صدى):

ارتفع سعر عملة بيتكوين ” العملة الرقمية ” ببورصة شيكاغو للعقود الآجلة ،فور بدأ التداول، إلى 15.740 دولار ، وبسبب الضغط الشديد على العملة تعطل الموقع الرسمي للبورصة ، مع بداية التعامل بعد التراجع الحاد إلى 13 ألف دولار ، بينما تم بلغ سعر البيتكوين في العقود المستقبلية بحسب بورصة شيكاغو فوق 16 ألف دولار.

و”بيتكوين” هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، “عملة لا مركزية”، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل “حكومة أو مصرف مركزي” كبقية العملات الموجودة في العالم.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت.

وحذرت عديد من البنوك المركزية في الوطن العربي كالإمارات والسعودية وفلسطين، وآخرها المغرب الأسبوع الماضي، وكذلك روسيا من التعامل بالعملات الرقمية أو الافتراضية.