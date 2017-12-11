موقع عالمي يضع منتخب الأخضر في المركز 27 للتتويج بكأس العالم

نواف السالم(صدى):

كشف موقع أوبتا للأرقام والإحصاءات، عن قائمته التوقعية للمرشحين للحصول على كأس العالم المقام في روسيا 2018، وجاء المنتخب السعودي في المركز 27.

وجاء منتخب الأخضر متقدما على منتخبات مصنفة في مراكز متقدمة عليه حيث جاءت بعده كمنتخبات كوريا الجنوبية وكوستاريكا وتونس وبنما والمغرب التي جاءت أخيرا كأقل المنتخبات حظوظا بالحصول على المونديال.

واحتلت البرازيل المركز الأول كأوفر المنتخبات حظا بالحصول على اللقب العالمي، ثم ألمانيا والأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال والأوروغواي وكولمبيا واليابان في قائمة المنتخبات العشرة الأولى.