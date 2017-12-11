مواطنون: ” نعاني الأمرين من طريق مكة القديم ونحتاج حلولا جذرية “

نايف السالم(صدى):

طالب عدد من المواطنين وجود حلول جذرية لأزمة الحفر في طريق مكة القديم والذي يعانون منه منذ 3 عقود.

وأكد أحمد عطية أن معاناتهم مع طريق مكة القديم تربو على العقود الثلاثة، إذ يعانون الأمرّين في عبوره، نظرا إلى كثرة «الهبوطات» عليه، وعودتها بين الحين والآخر، خصوصا عند إشارة كيلو 13 وكيلو 11 وبالقرب من حلقة الخضار في كيلو 14، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق أمانة جدة وشركة المياه الوطنية، نظرا للازدواجية في العمل بين الجهتين، فهذه ترمم الطريق، والأخرى تحفر للشبكات، وتتكرر العملية شبه سنويا، ما أضر بالمركبات وجعلها صديقة للورش والفنيين باستمرار، مشيرا إلى أن طريق مكة القديم يعتبر من أكثر طرق جدة صيانة سنوية دون جدوى، نظرا إلى عودة الهبوطات والحفريات بعد كل عملية ترميم له، وهو ما يكبد الدولة خسائر مالية دون فائدة.

وطالب سالم الغامدي بوضع حلول جذرية لمشكلات الطريق القديم التي باتت معلما من معالمه، بدلا من إعادة تأهيله في كل عام بعد الأمطار، أو بعد غرقه بمياه الصرف الصحي التي لا يخلفها سوى تدمير طبقته الأسفلتية.

وأضاف الغامدي أن تكرار عملية الكشط والترقيع في الطريق القديم هدر مالي، وتسبب باختناق كبير للمركبات وإرباك الحركة المرورية، دون أن يكون هناك حل جذري ونهائي لمشكلة مياه الصرف التي دمرت الطريق، إضافة إلى «الهبوطات» التي لا تفارقه، مستغربا من عدم إيجاد حل لهذه المشكلة التي تؤرق عابري الطريق مدة غير قصيرة من الزمن، منوها إلى أن مياه الصرف الكريهة يتواصل جريانها في بعض الأحيان من إشارة كيلو 14 إلى إشارة كيلو 11 في منظر غير حضاري.

أما محمد الزاحمي فاشتكى من عملية كشط الطبقة الأسفلتية لطريق مكة القديم، وتحديدا ما بين كيلو 13 وكيلو 11 وتركه مثل الفخ، إذ يضطر قائدو المركبات السير عليه ببطء شديد لتلافي الحفر الناتجة عن تعرية الطريق من الأسفلت، وهو ما تسبب في وقوع ربكة مرورية كبيرة، إضافة إلى الشاحنات التي تتهرب من المرور لتخالف أوقات السير المسموحة لها، فتسلك طريق مكة القديم باتجاه حي الحرازات والخروج من جنوب شرق جدة باتجاه طريق الجموم، وتسببت في إلحاق الأضرار بالطريق الذي يعاني أساسا من الهبوطات والمياه الجوفية، موضحا أن سبب زيادة تدمير الطريق السقيم لصهاريج مياه الشرب التي لا تتوقف عن عبوره بشكل مستمر، نظرا للذهاب من وإلى محطة تحلية المياه الواقعة في كيلو 14، وهو ما فاقم من زيادة مشكلات الطريق التي لا تنتهي.