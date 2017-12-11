فيديو.. سعود الصرامي يعلق على تعادل الهلال والفتح سلبيا
علق الناقد الرياضي سعود الصرامي، على تعادل نادي الهلال مع الفتح سلبيا ضمن مباريات الجولة الـ13 في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وأكد الصرامي، أن اللاعب مختار فلاته لا يقدر على اللعب في الهلال، مشيرا إلى أنه رهان خاسر لأي مدرب ولا يعتمد عليه لأن طريقة لعبه تناسب نادي أقل من الزعيم.
وأشار الصرامي إلى أن أنسب لاعب يعوض غياب المهاجم السوري عمر خريبين هو اللاعب ريباز، موضحا أن ضياع أي لاعب للأهداف تعيب اللاعب وليس المدرب حيث أنه ليست من مهام المدير الفني إحراز الأهداف.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 44 دقيقة
اقول احضرو شيخ خاص بالرقية الشرعية حقين العالمية
والعالمية صعبة قوية
ههههههههههههههههههههههه
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6367 ] نشر منذ 17 دقيقة
والله يالصرامي ماعندك سالفة
هههههههههه لاتذكرهم بأوراوا