فيديو.. سعود الصرامي يعلق على تعادل الهلال والفتح سلبيا

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي سعود الصرامي، على تعادل نادي الهلال مع الفتح سلبيا ضمن مباريات الجولة الـ13 في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد الصرامي، أن اللاعب مختار فلاته لا يقدر على اللعب في الهلال، مشيرا إلى أنه رهان خاسر لأي مدرب ولا يعتمد عليه لأن طريقة لعبه تناسب نادي أقل من الزعيم.

وأشار الصرامي إلى أن أنسب لاعب يعوض غياب المهاجم السوري عمر خريبين هو اللاعب ريباز، موضحا أن ضياع أي لاعب للأهداف تعيب اللاعب وليس المدرب حيث أنه ليست من مهام المدير الفني إحراز الأهداف.