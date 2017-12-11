” المفرج ” : من المستحيل الاستغناء عن لاعب بقيمة إدواردو

نواف السالم(صدى):

بعد أن أجرى عملية الرباط الصليبي في الركبة، بدأ نجم وسط الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو المراحل الأولى من برنامجه التأهيلي، من خلال المشي على القدم وبدء برنامج تقوية العضلات، في إشارة واضحة إلى إمكانية عودته قبل نهاية الموسم الحالي‏.

وقال مدير الفريق فهد المفرج: ” من المستحيل التحدث عن الاستغناء عن لاعب بقيمة إدواردو، فقد يعود قبل نهاية الموسم ” .

وأضاف: ” اللاعب حريص على العودة مبكرا، إذ يواصل برنامجه بعد العملية الجراحية بشكل رائع وباهتمام كبير ” .

وتابع: ” إذا احتاج الفريق إلى بديل فسيكون خلال فترة التسجيل (الشتوية) القادمة بعد التشاور مع الجهاز الفني والإدارة ” .

وكان المدرب الهلالي دياز طلب من الإدارة الهلالية تدعيم الفريق بلاعب أجنبي واحد فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وتحديدا في مركز الوسط المتقدم بدلا من اللاعب ماتياس بريتوس.