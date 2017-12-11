بالصور.. ” الزكاة ” تقدم 3 نماذج لقراءة الفاتورة الشرائية بعد تطبيق ” الضريبة المضافة “

عادل الحربي(صدى):

بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قدمت هيئة الزكاة والدخل نموذجًا تصوريًّا للفاتورة الشرائية، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيق القيمة المضافة يوم 1 يناير من عام 2018م.

وأعلنت الهيئة عن النموذج الأول لسلعة على الرف، قيمتها مائة ريال، ومع الضريبة ارتفع المبلغ 5 ريالات، وأصبح المجموع 105 ريالات، مشددةً على أن في هذه الحال يجب على المنشأة كتابة السعر على السلعة في الرف بعد إضافة القيمة الضريبية، وأيضًا لابد من وجود المبلغ في الفاتورة بعد الضريبة، على أن يتم كتابة الإجمالي.

وبالنسبة إلى النموذج الثاني الذي قدمته هيئة الزكاة والدخل، كان لشكل الفاتورة في حال كان هناك خصم على السلعة، حيث يتم توضيح نسبة خصم الضريبة من الإجمالي.

وضربت مثلًا بأن قيمة كرسي 105 ريالات مع الرسم الضريبي، وتم عمل خصومات على السلعة، وأصبحت بـ94.5 ريال. هنا يكون مقدار الضريبة موضحًا على الفاتورة وهو 4.5%.

والنموذج الثالث والأخير، فاتورة تضم سلعًا تحتوي على رسم ضريبي، وأخرى معفاة، مثل سلعتين متشابهتين، الأولى لكرسي عادي بمبلغ 105 ريالات مع الضريبة، والأخرى لكرسي طبي يخص المعاقين بقيمة 500 ريال وهو معفى من الضريبة، فتكون الفاتورة بشكلها النهائي واضحة ومفصلة للمستهلك، فيستطيع قراءة ومعرفة السلع المفروضة بالنظام الضريبي، والسلع الصفرية.