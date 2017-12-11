اختفاء مبتعث سعودي بأمريكا في ظروف غامضة

علي القحطاني(صدى):

اختفى المبتعث السعودي مهدي السلطان في جامعة ديلاوير، بمدينة نيوارك بولاية ديلاوير الأمريكية التي تبعد 150 كلم عن العاصمة واشنطن، منذ يوم الخميس الماضي في ظروف غامضة.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن الطالب مهدي السلطان شاهده آخر مرة أصدقاؤه في 6 ديسمبر الحالي، ومنذ ذلك الحين لا أثر له.

وأكدت الصحف الأمريكية، أن شرطة نيوارك فتحت تحقيقا، وتم الاتصال بأصدقاء المفقود الذين ذكروا أنهم شاهدوه آخر مرة في مقر إقامته، ولا يعلمون أين اختفى بعدها، معبرين عن قلقهم، وعممت الشرطة الأمريكية صورة ومواصفات الطالب، مطالبة الجمهور بمساعدتها في البحث عنه.