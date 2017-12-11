فوز الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا بالانتخابات البلدية

كاراكاس(صدى):

فاز الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا الذي برئاسة الرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات البلدية.

وأعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا أن الحزب الاشتراكي فاز في 20 على الأقل من بلديات عواصم الولايات الـ23، بعد فرز 97 في المئة من الأصوات.

وأوضح الرئيس الفنزويلي أن الحزب التشافيزي الذي يتزعمه فاز بأكثر من 300 من بلديات البلاد الـ335 في الانتخابات البلدية التي جرت أمس، مضيفًا أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 47.32 في المئة.

وشهدت فنزويلا في شهر أكتوبر انتخابات لمجالس الولايات وحكامها، وفاز حينها بولاية زوليا مرشح المعارضة لكن الأخير رفض أن يؤدي قسم اليمين أمام الجمعية التأسيسية، مما استدعى إعادة الانتخابات.