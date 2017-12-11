الشورى يصوت على ” توطين التقنية “

نايف السالم(صدى):

يصوت مجلس الشورى اليوم الإثنين، على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي، ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام الإفلاس، ووجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 36/‏1437.

ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام مكافحة الاقتصاد الخفي المقدم من عضو المجلس فهد جمعة، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 37/‏1438، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 37/‏1438، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 37/‏1438، وتقرير اللجنة الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 37/‏1438.