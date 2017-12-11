فيديو.. نواف العابد يكشف سبب هبوط مستواه

نواف السالم(صدى):

كشف لاعب نادي الهلال نواف العابد، عن أسباب هبوط مستواه في الفترة الأخيرة، موضحا أنه قام بتأجيل العملية المقرر إجراءها خلال الفترة الحالية لأجل مباريات ” الزعيم ” الهامة في الدوري.

وأكد العابد، في تصريحات عقب مباراة الفتح التي انتهت بالتعادل، ” الهلال قدم مباراة كبيرة أمام الفتح وكانت من طرف واحد لكن لم يكتب لنا الفوز ” ، مشيرا إلى أن‏ ” ‏الجماهير لا تعرف عن إصابتي حيث قرر لي إجراء عملية لكنني رفضت وفضلت استعمال الإبرة لمساعدة الفريق بالفترة المقبلة حتى أستطيع أن أغطي غيابات الفريق التي تتمثل بالثلاثي ميليسي، خربين، ادواردو ” .‬