تقرير” برايس هاوس “:  المملكة ستحتل المركز الـ13 عالميًّا كأقوى اقتصاد بحلول 2030

نايف السالم(صدى):

أكد تقرير جديد لشركة ” برايس ووتر هاوس كوبرز ” ، المعروفة اختصار بـ” PWC ” ، وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، أن الاقتصادات الكبرى حول العالم قد تشهد تغيرات ينجم عنها تراجع القوية منها إلى مراتب أقل مما هي عليه الآن، حيث توقع أن تكون المملكة في المركز الـ13 كأقوى اقتصاد في العالم.

وفي المقابل، فإن اقتصادات أخرى سترفع من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي ستصبح أقوى من الاقتصادات العالمية بحلول سنة 2050، بحسب ما ذكرت قناة الحرة الأمريكية.

وقدم التقرير قائمة من 32 بلدًا، بينها دولتان عربيتان.

ويتوقع التقرير إمكانية تراجع أميركا من المرتبة الثانية حاليًّا كأقوى اقتصاد في العالم إلى المرتبة الثالثة مقابل صعود الهند إلى المركز الثاني، ويتوقع أيضًا احتمال تراجع الاقتصاد البريطاني إلى المركز العاشر بدلًا من المركز التاسع الذي تحتله في الوقت الراهن.

وحسب التوقعات، فستكون السعودية في المركز 13 كأقوى اقتصاد في العالم، في حين ستحتل مصر المركز 19 سنة 2030.