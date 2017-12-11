بالفيديو| مذيع لبناني يسخر من اللهجة الخليجية.. ومغرد يحرجه 

نورة الشهري(صدى):

سخر المذيع اللبناني عادل كرم عبر حلقته الأخيرة من برنامج ” هيدا حكي” ، بالسخرية من اللهجة الخليجية، مما أثار استفزاز الجمهور الخليجي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشارت التعليقات إلى أن كرم استجلب مقاطع من ” لوحات كوميدية ” على أساس انها من ” الدراما الخليجية “، متهكماً على اللهجة والأداء التمثيلي فيها، الى حد وصفه أحد الممثلين بـ ” الهبيلة ” .

ولجأ كرم ومقدمو البرنامج معه الفنان عباس شاهين وآديل، إلى تقديم أداء تهكمي على المشاهد المعروضة باللهجة والحركة.

فيما هاجمه نشطاء على تويتر وقال مغرد: هذا ما ينفع معه إلا أحلام تمسح فيه البلاط . ووجه آخر شتائم لعادل كرم واصفه بأوسخ وأقذر مذيع عربي.

وقال آخر مثل هذا يجب أن يتم إيقافه عند حده ومنعه من دخول الدول الخليجية .