بالفيديو| مذيع لبناني يسخر من اللهجة الخليجية.. ومغرد يحرجه
سخر المذيع اللبناني عادل كرم عبر حلقته الأخيرة من برنامج ” هيدا حكي” ، بالسخرية من اللهجة الخليجية، مما أثار استفزاز الجمهور الخليجي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشارت التعليقات إلى أن كرم استجلب مقاطع من ” لوحات كوميدية ” على أساس انها من ” الدراما الخليجية “، متهكماً على اللهجة والأداء التمثيلي فيها، الى حد وصفه أحد الممثلين بـ ” الهبيلة ” .
ولجأ كرم ومقدمو البرنامج معه الفنان عباس شاهين وآديل، إلى تقديم أداء تهكمي على المشاهد المعروضة باللهجة والحركة.
فيما هاجمه نشطاء على تويتر وقال مغرد: هذا ما ينفع معه إلا أحلام تمسح فيه البلاط . ووجه آخر شتائم لعادل كرم واصفه بأوسخ وأقذر مذيع عربي.
وقال آخر مثل هذا يجب أن يتم إيقافه عند حده ومنعه من دخول الدول الخليجية .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6545 ] نشر منذ 50 دقيقة
ههههههه. أكرمكم الله تفلسف 🦓 ألحـــــــــمار 🦓. فطقـــــــــــع .ههههههه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23838 ] نشر منذ 37 دقيقة
هههههههه هههههههههه
عادل كرم
هذا من النوع الي لو يسكت فمه
نطقت بومته
دائمآ يعرض نفسه للأهانات
سبحان الله كل إنسان فاالحياة لديه هدف نبيل
ويسعى لتحقيقه
الا عادل كرم قاعد فهاالبرميل
وكل من جاء سحقه😂😂😂😂😂😂😂
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2217 ] نشر منذ 24 دقيقة
مشكلة اللبنانيين انه يضن انه كشخة في كل شيىء ولا يوجد احد يعادله في اي مجال , ولهجتك يالبناني بالنسبة لنا مدعاة للسخرية ايضا وتمثيلكم اخر مغثة , ما تبرعون فيه ولا يجاريكم فيه احد كل شيىء يجافي الاخلاق الحميدة ويحط من كرامة المرء ولا شيىء غيره , اسألأ اي عربي يعطيك الجواب