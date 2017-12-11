نجل أبو بكر سالم يكشف الحالة الصحية لوالده قبل وفاته

نايف السالم(صدى):

روى نجل الفنان أبو بكر سالم الذي توفي بعد صراع مع المرض، تفاصيل حالة والده الصحية والأمراض التي عانى منها وأدت لتراجع حالته الصحية قبل وفاته.

وأوضح أحمد أبو بكر سالم، أن والده عانى من مشاكل في القلب وفشل كلوي وسافر إلى ألمانيا في رحلة علاجية، ثم عاد إلى الرياض في أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف أن والده أجرى عملية قلب مفتوح قبل 5 سنوات في ألمانيا، كما حظي بمتابعة واهتمام كبيرين منذ دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي قبل 10 سنوات.