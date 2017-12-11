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بهذه الطريقة.. ودع راشد الماجد الراحل أبوبكر سالم (فيديو)

بهذه الطريقة.. ودع راشد الماجد الراحل أبوبكر سالم (فيديو)
أماني الغامدي(صدى):

تقدم الفنان راشد الماجد، بواجب العزاء إلى عائلة الراحل أبوبكر سالم عبر مشاركته بمقطع فيديو مرفقا صورته معه، وهو يغني ” أي و الله أبكي و دمعتي تجرح الموق أبكي على إلي راح وأعلن غيابه “.

وأثار المقطع الغنائي الحزن في نفوس متابعي مواقع التواصل الاجتماعي الذين صدمهم رحيل الفنان الكبير سالم بعد معاناة مع المرض.

يذكر أن أغنية ” أفكر ” من كلمات فزاع وألحان فايز السعيد، كانت أول لقاء فني دويتو يجمع أبو أصيل بالماجد عام 2010.


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