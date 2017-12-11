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تفاصيل إطلاق نار على مواطنة داخل منزلها بجازان

تفاصيل إطلاق نار على مواطنة داخل منزلها بجازان
تركي السالم(صدى):

أصابت طلقة طائشة من مناسبة عرس، مواطنة -في العقد الثاني من عمرها- وهي داخل منزلها بجازان.

وقال والد الفتاة يحيى كرك، أن ابنته كانت في غرفتها، وأصابتها طلقة طائشة في جبهتها بعدما اخترقت سقف المنزل الشعبي، لتسبب حالة من الفزع في محيط الأسرة، مرجحا أن تكون الطلقة صادرة من مناسبة عرس كان يقام في الجوار، مبينا أنه بفضل من الله فإن حالة ابنته مستقرة.

 


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