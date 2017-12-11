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” الصغير ” عضوا بالمجلس المحلي بقلوة

” الصغير ” عضوا بالمجلس المحلي بقلوة
حامد العمري(صدى):

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الباحة، بعد موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، بتمديد فترة عمل الأستاذ حسن أحمد الصغير، عضواً في المجلس المحلي بمحافظة قلوة في دورته القادمة لمدة 4 سنوات.
ومن جانبه عبّر الصغير، في تصريحات لـ ” صدى “، عن إعتزازه بهذه الثقة الكريمة ، داعياً الله أن يوفقه لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه .
يُذكر أن الصغير من الكفاءات الإدارية والإعلامية المتميزة متمنين له مزيداً من التوفيق .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههه مالقى احد بداله، اخر الدنيا و قطعه و ياريت من زين المنصب او الراتب .

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