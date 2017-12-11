تفاصيل غريبة حول أب زوج ابنته لرجلين في وقت واحد.. الثاني اعتقد أنها بكرا
قام أب بتزويج ابنته من رجل وهي على ذمة رجل آخر ، وهو ما دعى النيابة العامة إلى اتهامه بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل.
واستندت النيابة في ذلك إلى 6 أدلة وقرائن، مطالبة بإثبات الواقعة كونها فعلا محرما ومعاقبا عليه شرعا، ومجازاة الأب بعقوبة تعزيرية رادعة له وتغليظ العقوبة لبشاعة ما أقدم عليه الأب.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الزوج الأول عقد نكاحه على الفتاة، وعاشرها لمدة شهرين، قبل أن يغادر إلى منطقته خارج جدة، وتعود الزوجة إلى منزل والدها لزيارتهم، لكن الزوج تلقى اتصالا مفاده أن زوجته التي ما زالت على عصمته تزوجت من رجل آخر.
واستطاع الزوج الأول التواصل هاتفيا مع الزوج الثاني، ليتأكد من صحة الواقعة؛ إذ أبلغه أنه تزوج من زوجته وهي الآن معه في المنزل، ليتقدم الزوجان بشكاوى ضد والد الفتاة، متهمين إياه بتزويج ابنته لهما في التوقيت نفسه.
وأبانت الصحيفة أن الزوج الثاني كشف أنه تقدم لخطبة زوجته من والدها على أنها بكر، إلا أنه بعد زواجه منها وأخذها من منزل أهلها، اعترفت له أنها تزوجت سابقا من أحد أقاربها ودخل بها الدخول الشرعي وأكد أنه تلقى اتصالا من الزوج الأول ينفي له طلاقها، ويؤكد أنها ما زالت على ذمته.
من ناحية أخرى، تضاربت أقوال الأب في التحقيقات؛ إذ أكد أن الزوج الأول طلق ابنته، ونسي استخراج صك الطلاق، ثم ذكر أن لديه خلافات مالية معه. كما تضاربت أقواله مع ما تم إثباته بعد استدعاء المأذونين الشرعيين؛ إذ تبين أن المدة بين عقدي النكاح لم تتجاوز الشهر.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39654 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23840 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأب قلبها بيع وشرى
الله يهديه🤔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6546 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقـوة إلا بالله . حسبي الله عـــلاه .
الابهاوي[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 1 ساعة
والبنت ليش راضيه وساكته
مبسوطه من الشغله
أب وسخ ديوث يبيع ويشتري في بنته
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2217 ] نشر منذ 57 دقيقة
اللي يسمعكم يضن ان الامور سائبة وان سلك القضاء تعمه الفوضى , خصوصا ان كل شيىء يتم الان اليا يعني سوف تنكشف الحالة الا اذا كان الزواج خارج الاطار الشرعي وبعيدا عن القضاء الشرعي , يعني( متعة ولا عرفي) وكلاهما غير معترف به , لذلك اظن ان القصة ملفقة من اساسها
زمرده[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 42 دقيقة
كيف شهرين ويوم يدخل عليها والعقد ماله الا شهر
صهيب[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 39 دقيقة
الزوج الأول عقد نكاحه على الفتاة، وعاشرها لمدة شهرين، إذ تبين أن المدة بين عقدي النكاح لم تتجاوز الشهر.فية لخبطة بالموظوع . والحرمة مبسوطة ومسكتة هههههههههههههههههها الله يكافينا شرهم
ابو باسل[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 25 دقيقة
وعاشرها لمدة شهرين
إذ تبين أن المدة بين عقدي النكاح لم تتجاوز الشهر
كيف تجي هذه !!!!!!
ارحم عقولنا يا عادل الحربي
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2100 ] نشر منذ 22 دقيقة
لو كان هناك ربط الي وتسجيل للبيانات اول بأول دون تأخير وفرض عقوبات رادعه على المتهاونين لانكشف الامر فور تسجيل العقد الثاني-لكن فيه تضارب في الافادات شهر وشهرين وووو-الله المستعان-
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 16 دقيقة
خصر الحكي
حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً: “تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم” أخرجه ابن ماجة (1968) والحاكم (2/176،177) وصححه، وضعَّفه غيره،
والشطر الثاني ما جاء في حديث آخر، وفيه: “وانظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس” أخرجه ابن عدي (6/178)، والقضاعي (638)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1007)، وفي لفظ: “تزوجوا في الحجز الصالح فإن العرق دساس” أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1015)، وفي لفظ: ” في الحي الصالح” أخرجه ابن عدي (7/72) وهي ألفاظ كلها ضعيفة، وضعفها شديد.
وقد جاءت الصيغة الأولى من كلام عمر -رضي الله عنه- والمراد منها أن يتخير الإنسان عند رغبته في الزواج أو التزويج المنبت الصالح، سواء كان في الأسرة أو العشيرة.
وليس كل امرأة في منبت سوء غير صالحة، وليس كل امرأة في منبت صالح غير سيئة، وإنما الحكم للغالب. والله أعلم.وان كان الحديث فيه ضعف الا ان معنهان صحيح يعتد به في تخالط الأنساب والدماء
الزواج نسب دم وليس هزل
ليس اي بيت تتزوجه بغيت تناسب ناسب اهل الغيرة والشرف
اهل العروبة والإسلام اهل الأستقامة الدين والمرؤة
نسأل الله السلامة والعافية