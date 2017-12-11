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فيديو.. ملابس أطفال مصنوعة من مواد سامة تباع بالمملكة

فيديو.. ملابس أطفال مصنوعة من مواد سامة تباع بالمملكة
علي القحطاني(صدى):

ظهرت ملابس شتوية للأطفال مستوردة من الخارج وتباع في أسواق المملكة، تحتوي على مادتي الزرنيخ والرصاص السامتين.
وأوضح تقرير لقناة الإخبارية، أن هاتين المادتين تؤثران بشكل خطير على الجلد، مؤكدا أن ما حدث جريمة اقتصادية ومجتمعية، وغش تجاري.
وكانت وزارة التجارة، بالتعاون مع قطاع الجمارك، قد أعلنت عن ضبط سلع مغشوشة تشمل ملابس وألعاب أطفال، قدرت قيمتها بأكثر من 3 مليارات ريال، مبينة أنها قامت بسحب السلع من الأسواق.

 

 


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