هذه هي شروط محمد بن زايد لقبول أي حل سياسي في اليمن

دبي(صدى):

وضع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شرطين لقبول بلاده والتحالف العربي الذي تقوده السعودية أي حل سياسي في اليمن.

وقال بن زايد، خلال لقائه وفد من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والتي نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ” وام” ، إن التحالف أكد مرارا على أهمية الحل السياسي في اليمن، مشيرًا، إلى أن أي حل سياسي ينبغي ألا يكون على حساب أمرين، أولهما، أمن واستقرار المنطقة، وثانيهما، وجود ميليشيات عسكرية تعمل خارج نطاق الدولة، وتشكل تهديدا مباشرا على أمن وسلامة السعودية والمنطقة.

وأضاف “الصواريخ الأخيرة التي أطلقت على مدن سعودية، كانت بدعم واضح من قوى إقليمية، تريد نشر الفوضى والخراب في المنطقة، كما تحقيق لها للأسف في مدن عربية أخرى”.