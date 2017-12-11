برلماني إيراني يهاجم إعلام بلاده بسبب اتهامها للمملكة بالتخلي عن القدس 

طهران(صدى):

قال علي مطهري نائب رئيس البرلمان الإيراني عن التيار المعتدل أمس الأحد، إن الإعلام يتهم المملكة بأنها ” باعت قضية فلسطين والقدس ودعمها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس “.

وأضاف النائب علي مطهري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة للتيار الإصلاحي والمعتدل، أن وسائل الإعلام الإيرانية وفي مقدمتها التليفزيون الرسمي لا تمتلك أخلاقيات الإعلام المهني، تتجاهل إعلان المملكة العربية السعودية معارضتها قرار ترامب المتهور تجاه القدس.

وأضاف مطهري : ” الإعلام الرسمي الإيراني سقط في هذا الامتحان ويحاول أن يوحي للمشاهد أن المملكة العربية السعودية لم تعارض قرار ترامب المتهور بشأن القدس “.

واعتبر النائب الإيراني أن قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس “سيعجل بتحرير الأراضي الفلسطينية من قبضة الاحتلال”، مطالباً الإعلام الإيراني بالمهنية واحترام الأخلاقيات.