فيديو.. لفتة إنسانية من معلم تجاه طالب كفيف

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد تحقيق معلم أمنية طالب كفيف والسماح له بمشاركته لعب كرة القدم مع زملائه داخل ملعب المدرسة، ضاربا مثلا رائعا في الإنسانية.

وأكد الطالب، أن معلمه محمد السبيعي دائما ما يسعده بمشاركته لعب كرة القدم، فيما قال المعلم: ” إن زملاء الطالب المكفوف صنت أصبحوا يشاركونه لعب كرة القدم ” .

وأوضح المعلم محمد السبيعي أن المقطع تم تصويره دون علمه، ومدير المدرسة أصر على نشره ليكون قدوة للمعلمين.