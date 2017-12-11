فيديو.. لفتة إنسانية من معلم تجاه طالب كفيف
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد تحقيق معلم أمنية طالب كفيف والسماح له بمشاركته لعب كرة القدم مع زملائه داخل ملعب المدرسة، ضاربا مثلا رائعا في الإنسانية.
وأكد الطالب، أن معلمه محمد السبيعي دائما ما يسعده بمشاركته لعب كرة القدم، فيما قال المعلم: ” إن زملاء الطالب المكفوف صنت أصبحوا يشاركونه لعب كرة القدم ” .
وأوضح المعلم محمد السبيعي أن المقطع تم تصويره دون علمه، ومدير المدرسة أصر على نشره ليكون قدوة للمعلمين.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6517 ] نشر منذ 58 دقيقة
بارك الله فيه وجــزاه كــل خــير وجعله في ميزان حسناته .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23831 ] نشر منذ 41 دقيقة
وأوضح المعلم محمد السبيعي أن هذا المقطع تم تصويرة دون علمه🤗
شكلك تدري أن في واحد اسمه القرني
بيعلق عليك😂😂
الله يجزاك خير باالعكس لو تم بعلمك
هذا شي لازم الناس كلها تشوفه وتسوووووويه
حن نتكلم عن هذيلن الي يتمننون على الناس
وصورني وانا احب راس فلان
وصورني وانا اسلم عليه
فيه شي يفرق عن شي🤗