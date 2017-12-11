مجلس الوزراء الإماراتي: القدس جوهر السلام والاستقرار

أبو ظبي(صدى):

أكد مجلس الوزراء الإماراتي أن الإمارات ستبقى داعمة لهوية القدس العربية وللوضعية القانونية التي أرستها كافة الاتفاقيات الدولية بخصوصها وحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد المجلس في اجتماعه على أن القدس بوضعها النهائي تمثل جوهر عملية السلام التي تشكل الضامن الأساسي للاستقرار في المنطقة، وأي إخلال بهذه المعادلة قد يفتح أبوابا جديدة لخطاب متطرف جديد.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ” إن القدس بعروبتها وهويتها التاريخية والدينية قبلة لجميع الشعوب من مختلف الأديان “.

وأضاف أن ” موقف الإمارات هو ترسيخ مبادئ سلام حقيقية بهدف ضمان الحقوق العربية والفلسطينية والاستقرار الدائم في المنطقة “.