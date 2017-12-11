نقاشات حادة بين مسؤولين في صحة ” تبوك ” بسبب قيمة أجهزة طبية 

عبد العزيز القثامي(صدى):

دارت نقاشات حادة، بين مسؤولين في صحة تبوك بعد انتشار خطاب اعتماد مالي مبالَغ فيه، وموجّه من صحة المنطقة إلى إحدى المؤسسات الخاصة لبيع الأجهزة الطبية بشأن اعتماد توريد عشرة أجهزة لقياس العلامات الحيوية لصالح مستشفى محافظة ضباء العام بمبلغ 394 ألف ريال، أي ما يعادل 39 ألف ريال للجهاز الواحد، في حين أنه تم شراء الجهاز ذاته لمستشفى ضباء العام في وقت سابق عن طريق الوزارة بقيمة 6050 للجهاز الواحد بمجموع 60500 ريال للعدد نفسه.

وجاء ذلك بسبب السعر المبالغ فيه؛ إذ اعتبره مسؤولون بصحة المنطقة مبالغ فيه، ويعد تفريطًا بالمال العام مقارنة بسعر الجهاز نفسه الذي قامت الوزارة بتوريده من إحدى الشركات المعروفة، مبينًا أن صحة المنطقة اعتمدت المبلغ بخطاب تعميد موجَّه للمؤسسة الخاصة، قالت فيه: “إشارة إلى عرض سعركم بشأن تأمين احتياجات لمستشفى ضباء العام من المستلزمات الطبية فإن المبلغ محجوز، ومسماه 10 أجهزة لقياس العلامات الحيوية بقيمة 394 ألف ريال”.

وأضاف أن صحة المنطقة أشارت في خطابها للمؤسسة الخاصة إلى أن مدة التوريد 30 يومًا من تاريخ التعميد، وهو 27 8 1438 هــ، على أن يتم تقديم أصل التعميد مع المستندات كافة المؤيدة للصرف، وإرفاق بيان بذلك. وبيّن الخطاب الموجه للمؤسسة الخاصة أنه في حال فقدان أي من هذه المستندات قد يؤدي إلى تأخر صرف مستحقاتكم.

وتابع المصدر: بدأت المؤسسة بتوريد الأجهزة لمستشفى ضباء مع نسخة من التعميد؛ ليستلم مستشفى ضباء من المؤسسة الموردة. وعند اطلاع الموظفين بضباء استنكروا المبلغ، خاصة مع علمهم مسبقًا أن الشركة الوكيلة لهذا الجهاز أمَّنت لهم 21 جهازًا بتعميد من الوزارة في منافسة عامة بمبلغ 6050 ريالاً للجهاز الواحد بإجمالي 1270000 ريال.