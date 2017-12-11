فيديو.. برشلونة يفوز على فياريال بهدفين بالدوري الإسباني

ماجد محمد(صدى):

فاز نادي برشلونة الإسباني، على نظيره فياريال، بنتيجة 2-صفر بفضل هدفي لويس سواريز وليونيل ميسي، ليعزز انفراده بصدارة الدوري الإسباني أمس الأحد.

وصمد فياريال لساعة من اللعب حتى تعرض لاعبه داني رابا للطرد، بعد تدخل عنيف ضد سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة.

وتلقى سواريز تمريرة من باكو ألكاسير وانفرد بمرمى فياريال وراوغ الحارس سيرجيو أسينسيو ووضع الكرة في المرمى بسهولة في الدقيقة 72.

وبعد 11 دقيقة استغل ميسي خطأ دفاعيا وراوغ اثنين من اللاعبين ببراعة، ثم سدد في المرمى ليضيف الهدف الثاني ويضمن فوز برشلونة.

وأصبح رصيد برشلونة 39 نقطة من 15 مباراة ويتقدم بخمس نقاط على فلنسيا صاحب المركز الثاني.